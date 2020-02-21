اشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بعد ظهور اول اصابة ​كورونا​ في ​لبنان​ على ​السلطة​ التعامل بحرفية واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم انتشاره، في هذا الاطار، هل ​مطار بيروت​ يتخذ الاجراءات اللازمة، ​وزارة الصحة​ تقول نعم، المواطنون العابرون ينفون، والاصابة المكتشفة تدل على ان المواطنين كالعادة على حق، لا داعي للهلع اذا قمنا بالمطلوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم تعليقا على ظهور أول إصابة بـ"كورونا": لا داعي للهلع إذا قمنا بالمطلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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