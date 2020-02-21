مكتب أنور الخليل: الخبر الذي أوردته "النشرة" عن نائب حوّل أموالا للخارج لا يمت للخليل بصلة

لفت المكتب الإعلامي لعضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، ردًّا على خبر أوردته "​الخليج 365​"، إلى أنّ "موقعكم نشر خبرًا مفاده أنّ وزيرًا سابقًا ونائبًا حاليًّا وأمين سر إحدى ​الكتل النيابية​ وَرد اسمه في عداد الّذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج خلال الأزمة الراهنة، والمبلغ الّذي نقله من إحدى ​المصارف​ هو 65 مليون دولار أميركي".

وذكر في بيان، أنّ "الخبر أضاف أيضًا أنّ هذا النائب يكثر في الإدلاء بتصاريح أسبوعيّة من بلدته حول ​الفساد​ والرشاوى وضرورة محاسبة المسؤولين"، مشيرًا إلى أنّه "لأنّ الخبر أوحى عمدًا بأنّ النائب المستهدف هو النائب أنور الخليل، عمد بعض الناشطين عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى إعادة نشر الخبر مع الإشارة الواضحة للنائب أنور الخليل".

وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ "هذا الخبر عار من الصحة ولا يمتّ للنائب أنور الخليل بصلة"، مركّزًا على أنّ "نشر الخبر المغلوط عبر وسيلتكم الإعلامية الّتي نقدّر ونحترم دون التأكّد من صحّته، لا يمتّ إلى المهنيّة الّتي عهدناها بموقعكم الكريم. ونحن نربأ بكم الوقوع في مثل هذا المحظور". وأوضح أنّ "الخليل الّذي كان ولا زال في مقدّمة الّذين يواجهون ويكافحون الفساد على أنواعه، سيبقى وفيًّا لقناعاته وسيكمل رسالته هذه، ولن يثنيه عن ذلك محاولات بعض الجبناء الّذين يتلطّون وراء المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي".