لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "سيتمّ فضّ العروض المقدَّمة من المستشارين الماليّين اليوم في ​مجلس الوزراء​ لإعادة هيكلة ​الدين العام​، وهناك إصرار من أحد النافذين الماليّين للعمل على فوز شركة "GSA partners"، الّذي طلب منها التقدّم بأقل سعر للفوز؛ وهذا ما يثير الشكوك بالعلاقة الّتي تربطهم". وسأل: "هل سنشهد على هذه الفضيحة اليوم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أحد النافذين الماليين يعمل على فوز شركة "GSA partners" بفض العروض لإعادة هيكلة الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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