أرسلان عرض أوضاع الدروز في سوريا مع وفد من المشايخ

عرض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مع وفد من مشايخ سوريا يتقدّمه الشيخ أبو نبيه كبّول في خلدة، بحضور مسؤول الملف السوري في الحزب عضو المجلس السياسي لواء جابر ، أوضاع طائفة الموحدين الدروز وأهلها في محافظة السويداء ومنطقة جبل الشيخ في سورية.
واستمع أرسلان إلى شرح مفصّل عن المستجدات الراهنة في المناطق كافة؛ وأشار إلى أنّه على تنسيق تام ودائم مع الدولة السورية، مؤكداً رعايتها وحرصها على كافة أبناء ومناطق سورية بشكل عام ومناطق جبل العرب وجبل الشيخ وجرمانا على وجه الخصوص.
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