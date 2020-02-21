أرسلان عرض أوضاع الدروز في سوريا مع وفد من المشايخ

عرض رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال أرسلان​ مع وفد من مشايخ ​سوريا​ يتقدّمه الشيخ أبو نبيه كبّول في خلدة، بحضور مسؤول الملف السوري في الحزب عضو المجلس السياسي ​لواء جابر​ ، أوضاع ​طائفة الموحدين الدروز​ وأهلها في محافظة ​السويداء​ ومنطقة ​جبل الشيخ​ في سورية.

واستمع أرسلان إلى شرح مفصّل عن المستجدات الراهنة في المناطق كافة؛ وأشار إلى أنّه على تنسيق تام ودائم مع ​الدولة السورية​، مؤكداً رعايتها وحرصها على كافة أبناء ومناطق سورية بشكل عام ومناطق جبل العرب وجبل الشيخ و​جرمانا​ على وجه الخصوص.

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