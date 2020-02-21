الصحة العالمية : نرصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة كورونا وتقديم الدعم الفني لهما

أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ انها "ستقوم برصد احتياجات ​لبنان​ و​إيران​ لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ وتقديم الدعم الفني لهما، والسعي لتنسيق الاستجابة العالمية لاحتواء الفيروس"، موضحة انه "تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن الفيروس"، مشيرة الى ان "المنظمة قلقة من انتشار الكورونا في إيران و​كوريا الجنوبية​".

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