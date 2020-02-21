رويترز: موديز تعزو خفض تصنيف لبنان إلى توقع أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر بحال إعادة هيكلة الدين

اشارت وكالة "رويترز" إلى أن "مؤسسة ​موديز​ تعزو خفض ​تصنيف لبنان​ إلى توقع أن يتكبد الدائنون من ​القطاع الخاص​ خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي".

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