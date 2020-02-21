وزير التربية نفى إقفال المدارس بسبب كورونا: نتابع التطورات مع الجهات المعنية

أكّد وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، في إطار متابعته خبر الإصابة الأولى بـ"فيروس ​كورونا​" في ​لبنان​، أنّ "الجهات المعنيّة في الوزارة تشارك في الإجتماعات الدورية للجنة المشكّلة في ​رئاسة الحكومة​ بهذا الخصوص"، لافتًا إلى أنّ "فريق عمل الوزارة يتابع منذ نحو شهر التواصل مع "​منظمة الصحة العالمية​" ومع الوزارات والمنظمات المعنيّة، لمواكبة ما يحصل في العالم حول هذا الفيروس".

وركّز في بيان، على "أنّنا في حال من الجهوزية لأي تطوّر"، كاشفًا عن أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ أعطت توجيهاتها إلى مديري ​المدارس​ والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة للتوعية والوقاية من أي "إنفلونزا" أو مرض تنفّسي، وللتشديد على النظافة الشخصيّة؛ ووزّعت ملصقات توعويّة حول هذا الأمر".

ونفى المجذوب أن "تكون الوزارة قد أصدرت أي بيان لإقفال المدارس"، مشدّدًا على أنّه "ليس هناك ما يدعو إلى الهلع". ودعا المدارس إلى "الإتصال برقم الهاتف الساخن عند الحاجة إلى الإبلاغ عن أي أمر يتعلّق بالصحّة المدرسيّة، والرقم هو: 01772186".