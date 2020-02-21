خير تفقد مشاريع تنفذ في مخيم البارد

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​، "المشاريع والاعمال التي تقام في مخيم البارد بتوجيهات من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ضمن اعمال منظمة "​الاونروا​" بالتعاون مع الهيئة لاستكمال ما تبقى من المشاريع".

واجتمع اللواء خير مع "عدد من سكان المباني ​الجديدة​ في المخيم القديم واطلع على مطالبهم وحاجاتهم"، واعدا بـ"نقل مطالبهم لدياب والقيام في كل ما يمكن".