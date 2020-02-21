خير تفقد مشاريع تنفذ في مخيم البارد

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، "المشاريع والاعمال التي تقام في مخيم البارد بتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب ضمن اعمال منظمة "الاونروا" بالتعاون مع الهيئة لاستكمال ما تبقى من المشاريع".
واجتمع اللواء خير مع "عدد من سكان المباني الجديدة في المخيم القديم واطلع على مطالبهم وحاجاتهم"، واعدا بـ"نقل مطالبهم لدياب والقيام في كل ما يمكن".
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