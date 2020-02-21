لجنة مواجهة كورونا اجتمعت بالسراي وأكدت تنفيذ التوصيات والتنسيق بين مختلف القطاعات

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لمواجهة "​فيروس كورونا​"، اجتماعًا في ​السراي الحكومي​ برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن ​محمود الأسمر​، وحضور الأعضاء. وناقشت اللجنة مستجدّات الوضع الصحي في ​لبنان​ المتعلّق بـ"فيروس كورونا"، وتابعت مع ممثّلي الوزارات والأجهزة المعنيّة الإجراءات المتّخذة، تلبيةً للتوصيات الصادرة عن اللجنة في الاجتماع السابق.

وأكّد اللواء الركن الأسمر في كلمة في خلال الاجتماع، أنّ "القسم الأكبر من الإجراءات المُقترحة سابقًا تمّ تنفيذه بشكل كامل، وأنّ هناك متابعة حثيثة واتصالات مستمرّة لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التشديد على الإجراءت المتّخذة في ​مطار بيروت الدولي​ بالنسبة للوافدين من ​إيران​ الّتي سَجّلت حالتَي وفاة مؤخّرًا، وهذه الإجراءات قابلة للتغيير في حال حصول أي تطوّر سلبي".

وشدّد على أنّ "اللجنة الّتي شكّلها رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في غاية الأهميّة، حيث تتولّى مهمّة التنسيق بين كلّ الوزارات و​الأجهزة الأمنية​ المتواجدة على الحدود، وفي كلّ الأماكن الّتي يمكن أن تسجّل فيها إصابات، واتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة "كورونا"؛ وكلّ ذلك بالتنسيق مع "​منظمة الصحة العالمية​" حيث يجري تطبيق المعايير المعتمدة من قبل ​وزارة الصحة العامة​ مع التأكيد عليها".

وركّز على "وجوب الإسراع في تنفيذ التوصيات من خلال التواصل المستمر بين مختلف القطاعات، وتحمّل كامل المسؤوليّات".