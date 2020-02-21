السلطات الروسية تبحث مستقبل اتفاقية "ستارت 3" في 27 شباط الحالي

يعقد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الخارجية ​كونستانتين كوساتشيف​ اجتماع مائدة مستديرة يوم 27 شباط حول موضوع "مستقبل الاتفاق بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وسيناقش المشاركون في الاجتماع الحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والوضع الحالي في ​السياسة​ ​العالم​ية وآفاق التفاعل بين قادة العالم بشأن قضايا ​الأمن​ العالمي".

وتبقى معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "​ستارت​ 3" (START-3) ، الموقعة في عام 2010، المعاهدة الوحيدة الحالية للحد من انتشار الأسلحة الصاروخية بين روسيا والولايات المتحدة، وتنتهي في شباط 2021.