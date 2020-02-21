السلطات الروسية تبحث مستقبل اتفاقية "ستارت 3" في 27 شباط الحالي

يعقد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الخارجية كونستانتين كوساتشيف اجتماع مائدة مستديرة يوم 27 شباط حول موضوع "مستقبل الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وسيناقش المشاركون في الاجتماع الحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والوضع الحالي في السياسة العالمية وآفاق التفاعل بين قادة العالم بشأن قضايا الأمن العالمي".
وتبقى معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" (START-3) ، الموقعة في عام 2010، المعاهدة الوحيدة الحالية للحد من انتشار الأسلحة الصاروخية بين روسيا والولايات المتحدة، وتنتهي في شباط 2021.
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