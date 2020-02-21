ترامب بتجمع انتخابي: الم تكن جوائز علوم السينما الأميركية سيئة هذا العام؟

شن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أمام تجمع انتخابي "هجوما حاداً على الفيلم الكوري الجنوبي، الحائز على جائزة أوسكار لعام 2020، "باراسايت"، متسائلاً "ألا تتفقوا معي أن جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كانت سيئة هذا العام"؟.

ولفت ترامب الى انه "لدينا ما يكفي من المشاكل المتعلقة بالتجارة مع ​كوريا الجنوبية​، ورغم ذلك نمنحهم جائزة أفضل فيلم لهذا العام، فلنعيد الأفلام الكلاسيكية الرائعة مثل ذهب مع الريح".