شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام تجمع انتخابي "هجوما حاداً على الفيلم الكوري الجنوبي، الحائز على جائزة أوسكار لعام 2020، "باراسايت"، متسائلاً "ألا تتفقوا معي أن جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كانت سيئة هذا العام"؟.
ولفت ترامب الى انه "لدينا ما يكفي من المشاكل المتعلقة بالتجارة مع كوريا الجنوبية، ورغم ذلك نمنحهم جائزة أفضل فيلم لهذا العام، فلنعيد الأفلام الكلاسيكية الرائعة مثل ذهب مع الريح".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب بتجمع انتخابي: الم تكن جوائز علوم السينما الأميركية سيئة هذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.