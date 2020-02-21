الخارجية السعودية: قلقون من إرسال تركيا أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، ان "بلاده قلقة من إرسال تركيا أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا، والسعودية ستستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية"..
كما تطرق بن فرحان إلى الوضع في اليمن، متهماً "الحوثيين بعدم الجدية في حل الأزمة، وأنهم لم يوقفوا الهجمات"، منتقداً "إيران بممارسة دور واضح في زعزعة الأمن في المنطقة"، داعياً إلى "ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة".
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