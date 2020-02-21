الخارجية السعودية: قلقون من إرسال تركيا أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في ​مؤتمر​ صحفي مع نظيره الألماني ​هايكو ماس​، ان "بلاده قلقة من إرسال ​تركيا​ أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ​ليبيا​، و​السعودية​ ستستمر في دعم الجهود السياسية لحل ​الأزمة​ الليبية".​.

كما تطرق بن فرحان إلى الوضع في ​اليمن​، متهماً "​الحوثيين​ بعدم الجدية في حل الأزمة، وأنهم لم يوقفوا الهجمات"، منتقداً "​إيران​ بممارسة دور واضح في زعزعة ​الأمن​ في المنطقة"، داعياً إلى "ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة".