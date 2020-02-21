رئاسة الوزراء المصرية: لا صحة لتأثر صناعة الدواء بتوقف الاستيراد من الصين

أكدت رئاسة الوزراء في مصر أن "لا صحة لتأثر صناعة ​الدواء​ في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات ​الأدوية​ من ​الصين​ أو لأي أسباب أخرى"، مشددة على "توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة و​الدولة​ نجحت في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة ​فيروس كورونا​ العالمية على صناعة الدواء في مصر".

وأشارت الرئاسة الى أنه "في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع، للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، منعا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف".