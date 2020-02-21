الخارجية البحرينية: لعدم السفر إلى الدول التي ينتشر بها الكورونا

دعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إلى "عدم السفر إلى ايران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية نظراً لتفشي مرض فيروس كورونا في الدول المذكورة"، موضحة ان "المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبي فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين".
ولفتت الوزارة الى أنه "بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".
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