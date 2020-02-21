وزير دفاع إسرائيل يصدق على بناء ألفي وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، الى "لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية في "​يهودا​ و​السامرة​" بالتصديق على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات، بما فيها عيلي وتسوفيم ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون".

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن "خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية ​الجديدة​ في ​القدس الشرقية​ المحتلة".