أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الى "لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية في "يهودا والسامرة" بالتصديق على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات، بما فيها عيلي وتسوفيم ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون".
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع إسرائيل يصدق على بناء ألفي وحدة استيطانية بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.