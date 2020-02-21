اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





باريس: أعادت "مجموعة العمل المالي" (غافي) الجمعة فرض كل العقوبات على إيران معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس "نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية". وكانت هذه العقوبات علقت موقتا في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مجموعة العمل المالي" تعيد فرض كل العقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.