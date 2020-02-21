9 دول تدعو للامتناع عن السفر إلى اليابان بسبب انتشار "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Athit Perawongmetha

أعلن وزير الخارجية الياباني، موتيغي توسيميتسو، أن 9 دول دعت مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى اليابان، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الخارجية: "حتى الآن نعرف أن ميكرونيسيا وتونغا، وساموا، وإسرائيل، وكيريباتي، وجزر سليمان، وجمهورية كوريا، وتايلاند، وبوتان، دعت إلى فرض قيود على السفر إلى عدد من البلدان، بما في ذلك اليابان".

وقد دعت هذه الدول إلى الامتناع عن السفر إلى اليابان التي سُجلت فيها حتى الآن 728 إصابة بفيروس كورونا، بينها 634 إصابة لدى المسافرين على متن السفينة السياحية "أميرة الألماس" وطاقمها.

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المصدر: نوفوستي