«بومبيو»: الإيرانيون يستحقون انتخابات حرة ونزيهة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الإيرانيين يستحقون انتخابات حرة ونزيهة. واتهم بومبيو، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المرشد الإيراني، على خامنئي، بحرمان أكثر من 7 آلاف إيراني من حق الترشح للانتخابات البرلمانية، كما اتهم النظام الإيراني بالخوف من خوض انتخابات نزيهة في البلاد.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحًا على 290 مقعدًا في البرلمان (مجلس الشورى).

وتأتي تصريحات بومبيو بعد فرض واشنطن عقوبات على 5 مسؤولين في مجلس صيانة الدستور الإيراني بسبب التلاعب في الانتخابات، ومن بينهم رئيس المجلس أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائي وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.