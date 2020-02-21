رجل شرطة يقدم على محاولة انتحار من فوق بناية للأمن في خنيفرة

أقدم رجل شرطة صباح اليوم الجمعة، على محاولة الإنتحار من فوق بناية أمنية بمدينة خنيفرة، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا، بعد مناشدات من رفاقه الذين حاول ثنيه عن هذا الأمر.

المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت في بلاغ لها عن تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن الموظف المذكور، الذي يحمل رتبة مقدم شرطة، ويعمل بالهيئة الحضرية، قد تم نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتمكينه من العلاجات الضرورية وتتبع وضعه النفسي بسبب الأزمة التي انتابته صباح اليوم الجمعة، بعدما هدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي.

وأشارت إلى أن الشرطي المذكور كان قد دخل في حالة نفسية غير طبيعية، مهددا بتعريض نفسه للإيذاء العمدي بعدما صعد لسطح بناية أمنية، قبل أن يتراجع عن ذلك ويتم نقله للمستشفى، فيما تم بالموازاة مع ذلك فتح بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام الموظف على محاولة الإنتحار.