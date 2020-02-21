العثماني يرأس وفدا من الوزراء والمسؤولين إلى جهة كلميم

يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ابتداء من اليوم الجمعة، بزيارة إلى جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار البرنامج الحكومي التواصلي مع مختلف جهات المملكة، الذي أطلقته الحكومة منذ يوليوز 2017 دعما لورش الجهوية المتقدمة.

ويرأس رئيس الحكومة وفدا يضم عددا من أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات عمومية، من أجل الوقوف مباشرة على أوضاع ومختلف المشاريع التي تعرفها الجهة.

وبهذه المناسبة سيعقد الوفد الحكومي ورشة جهوية مع المنتخبين، ومكونات المجتمع المدني، ورؤساء الغرف المهنية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية بالجهة، غدا، كما ستعقد في نفس يوم السبت جلسة عمل، لا سيما مع أعضاء مكتب الجهة، لتدارس واقع وآفاق المشاريع التنموية التي تتطلع إليها الجهة.

يشار إلى أن زيارة جهة كلميم واد نون تعد العاشرة من نوعها ضمن زيارات جهات المملكة، لدعم التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، كما تروم هذه الزيارات الجهوية الوقوف عند سير مختلف المشاريع التنموية بالجهة، وهي الجهة التي عاشت أشهرا طويلة من “البلوكاج”، قبل أن يتم تغيير رئيسها.