بعدما دمر مستشفى كوري حياتها.. اليوتوبوز “سارة جو” تحل في المغرب وتخضع للعلاج

كشفت اليوتوبوز المغربية، سارة جو، أنها حلت في المغرب، بلدها الأم، بعد الأزمة الصحية، التي انطلقت في بلد إقامتها كوريا الجنوبية.

وكشفت سارة، في تصريح لـ”اليوم24″، أنها حلت في المغرب، وعرضت حالتها على طبيب جراح، وستخضع للعلاج تحت إشرافه.

وكانت سارة جو قد أصيبت بشلل نصفي على مستوى وجهها، وإصابات في العمود الفقري، والعنق، والحوض، نتيجة جلسة علاج في مستشفى للطب البديل في كوريا.

وأكدت سارة أنها أرسلت ملفا عن حالتها للسفارة المغربية في كوريا، إذ قالت:” أرسلت لهم الملف الخاص بي، وهم قائمون بالواجب، لكن لم يصلني أي رد منهم”.

ووجدت سارة نفسها في مشكلة صحية كبيرة، وعاجزة عن الخضوع للعلاج في كوريا، بعد أن رفض مستشفى الطب البديل منحها تقريرا طبيا عن حالتها، ليتمكن طبيب آخر هناك من مباشرة علاجها.