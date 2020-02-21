مندوبية التخطيط: أسعار الفواكه والمحروقات والتأمينات سجلت ارتفاعا خلال الشهر الماضي

سجلت المندوبية السامية للتخطيط حدوث انخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية، خلال شهر يناير الماضي، قدرته بـ0.1 في المائة مع الشهر الأسبق، فيما عرفت أسعار كل من المحروقات والتأمينات، والفواكه ارتفاعات متفاوتة القيمة.

وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية، اليوم الجمعة، أن الانخفاض جاء نتيجة لتراجع أسعار أغلب المواد الغذائية بنسبة إجمالية، قدرت بـ 0.4 في المائة، مقابل ارتفاع في المواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري دجنبر2019 ويناير2020 ،على الخصوص، همت “الخضر” بـ2.9 في المائة، و”السمك، وفواكه البحر” بـ 1.5 في المائة، و”الحليب، والجبن، والبيض” بـ0.6 في المائة، و”اللحوم” بـ0.3 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أسعار “الفواكه” بـ0.9 في المائة، و”المياه المعدنية، والمشروبات المنعشة” بـ0.4 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ2.0 في المائة و”التأمينات” بـ4.2 في المائة.

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وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مدن الحسيمة بـ 0.8 في المائة، وفي القنيطرة، ومراكش، وسطات، وبني ملال بـ 0.3 في المائة، وفي وجدة، وتطوان، وطنجة، والعيون بـ0.2 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من الدارالبيضاء، ومكناس، وآسفي بـ0.1 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1.3 في المائة خلال شهر يناير2020.

ونتيجة لذلك، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر2019، وارتفاعا بـ0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2019.