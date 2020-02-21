عبلين: مصابة بجراح خطيرة إثر تعرضها للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضها لجريمة طعن في بلدة عبلين، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لها وهي تعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسدها.

وجرى نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.