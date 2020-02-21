شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اثنين و13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تغريدة على “تويتر” الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.

وأضاف أن الحالات الجديدة تشمل 7 تم تشخيصهم في قم و4 في طهران و2 في جيلان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها 4 وفيات.

وأضاف المسؤول: “استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى طهران وبابل وآراك ورشت”. Advertisements

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