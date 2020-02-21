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«الناتو» يرحب بالاتفاق بين أمريكا وطالبان 

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وجماعة طالبان الأفغانية، بهدف خفض مستوى العنف في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج في بيان: "يمكن لهذا (الاتفاق) أن يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الأفغان، وسلام دائم، وضمان ألا تصبح البلاد ثانية ملاذا آمنا للإرهابيين. وأضاف أن الاتفاق يمثل "اختبارا حرجا لرغبة طالبان وقدرتها على خفض العنف.

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