شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تضع جميع القادمين من الصين بالحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

قال عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة إنه سيتم وضع جميع الركاب القادمين من الصين قيد للحجر الصحي لمدة أسبوعين أولا فور وصولهم.

ويأتي هذا الإجراء عقب فرض حظر واسع النطاق بمنع المواطنين الصينيين من السفر إلى روسيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-)، مع وجود إعفاءات لبعض الطلاب والمسؤولين ورجال الأعمال.

وأضاف سوبيانين في بيان:" سيخضع جميع المسافرين القادمين من الصين لتقييم طبي لدى الوصول. سيتم الحصول على عينات منهم لإجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا".