شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم بورنو يطلب 100 إلف جندي إضافي لمواجهة"بوكو حرام" والان نبدء بالتفاصيل

دعا حاكم محافظة بورنو النيجيرية باباغانا زولوما، لتأمين 100 ألف جندي إضافي في الجيش النيجيري من أجل مواجهة ميليشيا بوكوحرام. وتأتي دعوة حاكم بورنو بعد مقتل 30 شخصًا أضرمت النار في مساكنهم أثناء النوم، ووجهت التهمة إلى عناصر بوكوحرام. وجاءت الدعوة لتأمين المزيد من الجنود وسط مساعي الدول التي تعاني هجمات الميليشيات المسلحة للقيام بخطوة مماثلة، كما هو الحال بالنسبة لمالي، وبوركينافاسو، والنيجر.

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