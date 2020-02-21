مستشفى اليرموك تنفي الصور التي نُشرت في التواصل الاجتماعي

نفت إدارة مستشفى اليرموك، الجمعة، الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الإدارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لا صحه لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من صور قديمة للمستشفى في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ". وأضافت أن "المستشفى تم إعماره وتطوير الاقسام مثل الطوارئ والباطنية والكسور وصالات العمليات وانشاء المشروع الوطني للمختبرات وتجهيز المستسفى بأحدث الأسرّة".

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