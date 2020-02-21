النفط يتعادل إيجاباً مع امانة بغداد في ممتاز الكرة

وافتتح امانة بغداد التسجيل اولاً عن طريق مصطفى كريم في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني انتظر النفط حتى الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع 91 ليسجل هدف التعادل عن طريق بسام شاكر.



وبهذا التعادل وصل النفط الى النقطة 4 فيما اصبح رصيد امانة بغداد نقطة واحدة فقط.