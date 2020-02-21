النفط يتعادل إيجاباً مع امانة بغداد في ممتاز الكرة

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2020-02-21 | 15:51
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة النفط وامانة بغداد التي اقيمت على ملعب النفط في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وافتتح امانة بغداد التسجيل اولاً عن طريق مصطفى كريم في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني انتظر النفط حتى الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع 91 ليسجل هدف التعادل عن طريق بسام شاكر.
وبهذا التعادل وصل النفط الى النقطة 4 فيما اصبح رصيد امانة بغداد نقطة واحدة فقط.
وفي الشوط الثاني انتظر النفط حتى الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع 91 ليسجل هدف التعادل عن طريق بسام شاكر.
وبهذا التعادل وصل النفط الى النقطة 4 فيما اصبح رصيد امانة بغداد نقطة واحدة فقط.
المحرر: محمد خليل
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