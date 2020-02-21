بكلمات مؤثرة... جورج وسوف ينعى والدته

وشارك وسوف عبر موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وكتب معها: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي أمهات الجميع".





وحرص عدد من الفنانين على تعزية جورج وسوف في وفاة والدته، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، والإعلامي اللبناني نيشان.

Advertisements

وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.

يشار إلى أن جورج كان مرتبطا بوالدته، خاصة بعد وفاة والده في عام 2016.

