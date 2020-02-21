بكلمات مؤثرة... جورج وسوف ينعى والدته

نعى المطرب السوري جورج وسوف والدته بكلمات مؤثرة، التي توفيت اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.
وحرص عدد من الفنانين على تعزية جورج وسوف في وفاة والدته، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، والإعلامي اللبناني نيشان.
وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.
وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.
يشار إلى أن جورج كان مرتبطا بوالدته، خاصة بعد وفاة والده في عام 2016.
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