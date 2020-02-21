برشلونة يضع محمد صلاح على رأس أولوياته

رياضة 2020-02-21 | 15:42 المصدر: 165 مشاهدة كشف موقع إلكتروني رياضي أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لخطف النجم المصري الدولي، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات المقبلة.



وأورد الموقع أن جناح ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، خطف الأنظار منذ وصوله إلى وأكد موقع "everythingbarca"، اليوم الجمعة، أن تألق اللاعب المصري خلال السنوات التي قضاها مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وتحقيقه لنجاحات تلو الأخرى، جعل الفريق الإسباني يعيد النظر فيه مرة أخرى، ويضعه على رأس أولوياته.وأورد الموقع أن جناح ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، خطف الأنظار منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي ، عبر روما الإيطالي، في صيف 2017، والذي توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين، وكانت الثانية مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني أوباميانغ نجم آرسنال، فضلا عن منافسته، المحتملة، هذا الموسم أيضا على لقب الهداف.



وأشار إلى أن صلاح يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أولويات برشلونة، خاصة مع ضغط اللاعب الأرجنتيني ليونيل ونوه الموقع إلى أن هناك منفسة حقيقية بين ريال مدريد وبرشلونة على خطف صلاح من ليفربول، ولكن نية برشلونة أقوي، خاصة وأن هناك نية لعدم تجديد عقد المهاجم الأوروغواياني، لويس سواريز، الذي ينتهي عقده صيف 2021، إلى جانب تقدمه في العمر.وأشار إلى أن صلاح يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أولويات برشلونة، خاصة مع ضغط اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم وأسطورة البارسا لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى رغبة النادي الإسباني في ضم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، كي يكون رأس الحربة الصريح في صفوف الفريق.



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