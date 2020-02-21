'كورونا' يدخل على خط شركات الطيران.. توقع دولي بخسائر فادحة

حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي IATA، من أن انخفاض الطلب على السفر، الذي يسببه تفشي فيروس "كورونا"، قد يكلف شركات النقل العالمية غاليا.
وأشارت الهيئة، إلى أن شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضررا، وقد تخسر ما يقارب 28 مليار دولار من عائداتها هذا العام، فيما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.
ووفقا لـIATA فإن تفشي "كورونا" سيؤدي إلى تقليل حركة الملاحة العالمية بنحو 5%، ويعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال المدير العام للهيئة ألكسندر دي جونياك، إن شركات الطيران تتخذ قرارات وصفها بـ"الصعبة"، في سبيل تخفيض تكاليف الوقود، مشيرا أن سنة 2020 ستكون سنة صعبة على هذه الشركات.
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