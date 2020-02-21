تقرير يتناول الجانب الآخر من التظاهرات في العراق

ونقل التقرير، عن علي خريبط أحضر المتظاهرين قوله، :"كنت لا أصدّق عندما أعلن صديقي فجأة أمام متظاهرين في بغداد خطوبته لفتاة تعرّف عليها خلال الاحتجاجات التي إن عجزت حتى الآن عن إحداث تغيير سياسي كبير، فإنها نجحت في كسر محرمات اجتماعية عدة".ويرى خريبيط (28 عاما) الذي حضر حفل الخطوبة العفوي، أن "المتظاهرين سجّلوا (هدفا واحدا) في مرمى السلطة مع استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ورغم أنه تمّ تكليف شخصية من النظام نفسه بتشكيل حكومة جديدة، فإنه من الناحية الاجتماعية (حققنا الكثير)".

وأوضح التقرير، ان ""ساحات الاعتصام غصّت خلال الأشهر الماضية بنساء تظاهرن وأسعفن مصابين وكتبن على الجدران ورسمن وشوما على أكتاف وأذرع الشبان، وشاركن في حلقات نقاش وحلقات موسيقية".



وتردّدت عبارات "إلغاء الطبقية" و"إزالة الفوارق" على ألسنة المحتجين وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور الشبان والشابات من مختلف الفئات الاجتماعية وهم يسيرون جنبا إلى جنب ويذرفون الدموع معا بعد فقدان زملاء لهم في مواجهات قتل فيها المئات.

ويلخّص أحد مستخدمي تويتر واقع المظاهرات في بغداد بالقول، :"ساحة التحرير تجعلنا نحلم"، تعليقا على وقوع صديقه سائق عربة التوك التوك في حب مسعفة تنتمي إلى عائلة مرموقة.

وبحسب أحمد الحداد (32 عاما)، فإنّ "دوامة العنف في البلد أدخلت الجيل الشاب في غيبوبة لسنوات طويلة، لكن الاستقرار فتح أعينهم على حقيقة أن هناك أكثر من وسيلة للنجاة من الموت، كالعيش بكرامة في مجتمع مدني، وكسر التزمت الاجتماعي، ووقف سطوة الأحزاب الدينية".

وفتحت المظاهرات الأخيرة الباب أمام ما يشبه الانقلاب الاجتماعي، خصوصاً في مدن الجنوب.

ونقل التقرير عن المرشدة التربوية هيّام شايع التي تسكن محافظة الديوانية، قولها: "تغيرت قضايا اجتماعية كثيرة بشكل مفاجئ وكبير".

وأضافت أن "المتظاهرين الذين قتلوا في حملة قمع أودت بحياة 550 شخصاً، ضحّوا من أجل وطن متحضر ومدني".

وبين التقرير، أن "التغييرات هذه لم تأت دون مقاومة من سياسيين وحتى مواطنين هاجموا مسألة الاختلاط، واتّهموا المتظاهرين بتعاطي المخدرات وغير ذلك".

وشجّعت المظاهرات كذلك شخصيات على الدعوة إلى "إنهاء نظام المحاصّة، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق عدنان درجال الذي طالب بعدم (اعتماد الطائفية والمناطقية) في اللعبة الأكثر شعبية".

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ووفقا لخالد حمزة وهو مدير مركز أبحاث في بغداد، فإن "الاحتجاجات قادت أيضاً إلى إنهاء (قطيعة كبيرة) بين جيل قديم عايش الحروب والحصار، وجيل شاب يستعجل التغيير والتقدّم في بلد تبلغ فيه نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة حوالي 60% من 40 مليون نسمة".

ويقول الرجل الستيني "نحن بصدد حراك تلقائي من شريحة من الشباب لم يُتوقع سابقا أن تنهض بهذه المسؤولية لتنجز مهام كانت أجيالنا غير قادرة على إنجازها".

أمّا هبة التي شاركت في مظاهرات البصرة في أقصى الجنوب، فتعتبر أنّ "الاحتجاجات نقطة تحوّل اجتماعي".

وتقول الشابة وقد غطت نصف وجهها بوشاح خشية التعرّف عليها وملاحقتها، إن الحركة الاحتجاجية "قوّت شخصيتنا وجعلتنا نميّز بين الصح والخطأ ونطالب بحقوقنا".

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ومع تراجع زخم المظاهرات في الأسابيع الأخيرة، يقف المحتجون عند مفترق طرق.

ويرى محمد العجيل أن الوقت الآن هو للعمل على تحقيق "الوحدة تحت مظلّة رؤية جديدة وخطة تستجيب لاحتياجات العراقيين"، وإنْ تطلب ذلك سنوات.

ويضيف "ما يحصل كبير جدا، لكنه في الوقت ذاته جديد علينا. لا يمكن أن نتوقع أن يحدث كل شيء بين ليلة وضحاها".