منظمة فرنسية تدرج إيران على قائمتها السوداء الخاصة بممولي الإرهاب

أدرجت وكالة مجموعة العمل المالي الفرنسية، إيران على قائمتها السوداء؛ بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

Advertisements

القرار، الذي أصدرته الوكالة الرقابية الدولية المتخصصة في مكافحة الأموال القذرة ومقرها باريس، جاء بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، قالت الوكالة إن باكستان لديها مهلة حتى يونيو/حزيران، لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دولياً، وإلا ستواجه إجراءات ضدها.

وقالت المجموعة، عقب اجتماع في باريس، إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية، بالنظر بشكل خاص وصارم في العلاقات والمعاملات التجارية مع العملاء الباكستانيين.