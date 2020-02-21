حكومة السودان توقع اتفاق سلام نهائيا مع "مسار الشرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّعت الحكومة السودانية، الجمعة، في جوبا، اتفاق سلام نهائياً مع مسار شرق السودان، أحد مكونات تحالف الجبهة الثورية المسلح.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" وفريق الوساطة الجنوب سودانية.

ووقّع عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، بينما وقّع عن مسار الشرق، أسامة السعيد، فيما وقّع توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، بوصفه وسيطاً وشاهداً.





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ويعد الاتفاق بمثابة تقدم جديد في مسار العملية السلمية بالسودان؛ حيث سبقه اتفاق إطاري مع الحركة الشعبية قيادة مالك عقار، واتفاق نهائي مع مساري الشمال والوسط، فضلاً عن تفاهمات كبيرة في مسار دارفور.





وتجري الحكومة السودانية مفاوضات مع تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم نحو ٥ فصائل، على هيئة مسارات تشمل أقاليم البلاد المختلفة.



فيما تدير محادثات منفصلة مع الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو، وهو الفصيل الأقوى على الأرض.