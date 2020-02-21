قيادي فلسطيني يلمح لزيارة وفد من منظمة التحرير لغزة قريبا

قال قيادي فلسطيني إن الترتيبات لزيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة ما زالت قائمة وربما تحدث قريبا.

وأضاف واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن "الزيارة ما زالت قائمة، وكانت هناك ترتيبات متعلقة بتحديد تفاصيل الزيارة، واللقاءات مع حماس، ولكن الحركة، وبحكم الوضع الأمني لم تجرِ ترتيبات لهذا الأمر".

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الجمعة: "نحن بانتظار أن تسفر الاتصالات الجارية عن قدوم وفد فصائلي من قيادة منظمة التحرير للقطاع للبحث في إنهاء الانقسام، وبلورة موقف موحد، كما عبرت عنه القيادة الفلسطينية برفض صفقة القرن".

وكانت اتصالات جرت على مدى الأسابيع الماضية لترتيب زيارة وفد من منظمة التحرير للقطاع، وهي الأولى منذ فترة طويلة.

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وأوضحت مصادر سياسية فلسطينية بأن التهديد الإسرائيلي المتواصل بتنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة أدت إلى عرقلة ترتيبات هذه الزيارة حتى الآن.

وأشار أبويوسف إلى أنه ليس من الواضح متى ستتم الزيارة فالوضع الأمني كما ترى في قطاع غزة متوتر، والاتصالات لم تتوقف في مسعى لتحديد الموعد الأنسب للجميع".

ورأى أبويوسف أهمية كبيرة لهذه الزيارة حال إتمامها، أخذ بعين الاعتبار التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة أن هذه الزيارة لمواجهة صفقة القرن، وهو موقف فلسطيني موحد، يتطلب 3 ركائز أساسية تتوافق مع بعضها البعض.

وأوضح أن الركيزة الأولى، وهي الحراك السياسي الذي يجري مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان.

والأمر الثاني، ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما فيه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي، والثالث فهو أهمية فرض مقاطعة على الاحتلال والتخلص من الاتفاقيات لأن الاحتلال لا يلتزم بقيام الدولة الفلسطينية، وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية.

وكان الانقسام الفلسطيني بدأ بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة أواسط عام 2007 حيث جرت محاولات عديدة منذ ذلك الحين لاستعادة الوحدة، ولكنها لم تنجح.