وزير ألماني يقترح خضوع حائزي الأسلحة لـ"فحص نفسي"

اقترح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الجمعة، إجراء "فحص نفسي" لحائزي الأسلحة النارية، بعد مذبحة "هاناو" التي راح ضحيتها 11 شخصاً.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قال زيهوفر: "إذا امتلك شخص رخصة سلاح، فيجب أن يخضع للفحص النفسي بانتظام".

وتابع: "وقبل ذلك، أي قبل حصول المواطنين على رخصة السلاح من الأساس، لا بد من اجتياز فحص نفسي والحصول على تقرير طبي بذلك".

وأضاف: "من المهم أيضاً الإشارة إلى أننا أدخلنا تعديلات على قانون حيازة الأسلحة ودخلت حيز التنفيذ، الخميس".

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وأوضح أن "التعديل الجديد يجبر السلطات على العودة إلى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) للحصول على رأيها قبل منح أي مواطن رخصة سلاح".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الداخلية إن الشرطة تعزز وجودها أمام المساجد بعد حادثي إطلاق النار في مدينة "هاناو".

وصنف زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في المدينة كـ"هجوم إرهابي يميني متطرف".

وتتولى النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب التحقيق في عمليتي إطلاق نار داميتين أسفرتا عن 11 قتيلاً، مساء الأربعاء الماضي، قرب فرانكفورت، ويشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب".

ووفق مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو، في حين أعلنت الشرطة نحو الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي أنها عثرت على "المنفذ المحتمل" للجريمة في شقة مع جثة شخص آخر.