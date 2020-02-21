التحالف: هجمات الحوثي على السعودية تؤكد حصولهم على أسلحة إيرانية

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العين الإخباريةالجمعة 2020/2/21 06:12 م بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، الجمعة، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة، مشيرا إلى أن تكرار الهجمات يثبت حصولهم على أسلحة من إيران.
وقال العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الصواريخ أطلقت بطريقة متعمدة، وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يثبت تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين من الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الحوثي تزيف الحقائق في محاولات لرفع معنويات أنصارها.
وأشار المالكي إلى أن "قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد".
وكانت ميليشيا الحوثي زعمت في وقت سابق أنها استهدفت منشآت نفطية سعودية في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، فيما لم تعقب المملكة على تلك المزاعم.
وفي وقت سابق، أكد تقرير أممي أن الحوثيين استحوذوا عام 2019 على أسلحة جديدة، يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة، أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
وقال التقرير إنّه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة، والتي كانت بحوزتهم، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا، ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".
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