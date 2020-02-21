تتويج الإماراتي أحمد الفلاسي وعائلته بلقب "صانع الأمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، الإماراتي أحمد الفلاسي وعائلته بلقب "صانع الأمل" في الوطن العربي.

وحوّل الفلاسي ألمه بفقدان والدته إلى أمل لأكثر من مليون و200 ألف مصاب بالقصور والفشل الكلوي في مدينة مومباسا الكينية، وعمل على دعم وتطوير المستشفى الحكومي في المدينة.

وتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، جميع المتأهلين لنهائيات المبادرة بلقب "صانع الأمل" خلال الحفل الذي أقيم بدبي.

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كما شهد الحفل تكريم البروفيسور مجدي يعقوب ومنحه وشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني"، والإعلان عن اختيار الفنان أحمد حلمي، كأول سفير لصناع الأمل بالوطن العربي.



وكانت المبادرة أعلنت تخصيص ريع حفلها في الموسم الثالث، لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان، وتكريم البروفيسور مجدي يعقوب عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته.

وتهدف "صناع الأمل" التي تنظمها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى دعم وتكريم صناع التغيير الإيجابي الذين يسهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وتقدم للمبادرة بدورتها الثالثة أكثر من 92 ألف صانع أمل.