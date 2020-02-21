أردوغان يقر بوجود مرتزقة سوريين في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بوجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس .



وجاءت تصريحات أردوغان بالتزامن مع محادثات جنيف العسكرية حول ليبيا .

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وذكرت رويترز، ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب اليوم الجمعة، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقديم دعم ”ملموس“ لإنهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وفقا للرئاسة التركية.

وقال أردوغان خلال مكالمة هاتفية: ”إنه ينبغي أن تتوقف الهجمات في إدلب“، حيث تسببت عملية للحكومة السورية مدعومة من روسيا في نزوح مئات الآلاف، ووضع أنقرة وموسكو ودمشق على شفا مواجهة.

وكان متحدث ألماني، قد قال إن ماكرون وميركل اتصلا، أمس الخميس، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للتعبير عن القلق بشأن الوضع الإنساني في إدلب، وحثا على إنهاء الصراع هناك.