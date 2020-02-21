في تفاصيل جديدة .. الصحة اللبنانية تؤكد أن إيران مصدر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

أعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، الجمعة، تفاصيل جديدة عن حالات كورونا التي تم إكتشافها .



وقال أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية.

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وذكر حمد، خلال مؤتمر صحافي عاجل في مقر الوزارة ببيروت، إنه "بعدما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا (...) سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان"، لدى سيدة (45 عاماً) بعد وصولها من مدينة قم، لافتاً إلى أنه تم نقلها إلى الحجر الصحي بمستشفى رفيق الحريري في العاصمة.

كما أشار إلى وجود "حالتين مشتبه بهما" يتم نقلهما إلى مستشفى رفيق الحريري .. مضيفاً أن القادمين من إيران سيتم فرض الحجر الصحي عليهم لأسبوعين، مؤكداً: "سنسعى لفحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أي حالة كورونا".

يشار إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية ارتفعت الجمعة إلى 2236 حالة، بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 75 ألف إصابة بعدما سجلت 889 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.