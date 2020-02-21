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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مسقط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العمانية مسقط، قادما من السعودية في أول زيارة للسلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق.
وكان في استقبال بومبيو، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية العماني، والسفيرة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.
ويرافق وزير الخارجية الأمريكي زوجته والسفيرة ليزلي إم تسو، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وديفيد شنكر مساعد، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وتعد زيارة بومبيو الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.
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