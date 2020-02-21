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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
تجدد الإشتباكات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الشغب في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع توافد الآلاف غلى ساحة التحرير وسط بغداد .
ونقلت قناة العربية عن مصادرها، أن نفق التحرير شهد مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين المساندين للمعتصمين وسط العاصمة العراقية.
ومساء الثلاثاء الماضي أيضاً شهدت ساحة الخلاني لليوم السابع على التوالي اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في المنطقة القريبة من نفق التحرير، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث.
وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة الإثنين المقبل للتصويت على تشكيلة رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي، الذي يواجه رفضاً من قبل المتظاهرين المتمسكين بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب، كما تواجه تشكيلته اعتراضاً من نواب مسيحيين وأكراد.
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