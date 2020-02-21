أردوغان: حفتر مرتزق ولا نحاوره

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حتفر "محاورًا" له، وصفًا إياه بـ"المرتزق".

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول: "حفتر ليس محاورا لنا، إنه مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني".

​من ناحية أخرى أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر أن "الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة".

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وقال حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

وشدد حفتر قائلا: "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بدء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية ستستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، التي "تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس" بحسب الوكالة.