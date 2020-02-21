دبور التقى حمدان: لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، امين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من الهيئة.
واكد حمدان خلال اللقاء وقوف المرابطون الى جانب كفاح الشعب الفلسطيني في معركته المحقة ضد الاحتلال والارهاب الصهيوني، مشدداً على ان "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تتصدى بكل حكمة وشجاعة للمشروع الامريكي والاسرائيلي"، داعيا الى "دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره اشاد دبور بـ"مواقف حمدان الوطنية والعروبية"، مؤكداً ان "قيادتنا وشعبنا سيسقطون ما يحاك وتحت مسميات صفقات ومشاريع وتستهدف مشروعنا الوطني برمته".
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