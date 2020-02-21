دبور التقى حمدان: لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية ​اشرف دبور​، امين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ على رأس وفد من الهيئة.

واكد حمدان خلال اللقاء وقوف المرابطون الى جانب كفاح ​الشعب الفلسطيني​ في معركته المحقة ضد الاحتلال و​الارهاب​ الصهيوني، مشدداً على ان "​القيادة​ الفلسطينية برئاسة الرئيس ​محمود عباس​ تتصدى بكل حكمة وشجاعة للمشروع الامريكي والاسرائيلي"، داعيا الى "دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والعودة و​الاستقلال​ واقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها ​القدس​".

بدوره اشاد دبور بـ"مواقف حمدان الوطنية والعروبية"، مؤكداً ان "قيادتنا وشعبنا سيسقطون ما يحاك وتحت مسميات صفقات ومشاريع وتستهدف مشروعنا الوطني برمته".