الجمارك تطلق برنامجا معلوماتيا للتجار

قررت ​المديرية العامة للجمارك​ إطلاق برنامج معلوماتي لتعريف التجار المتعاملين معها، وذلك في إطار "تنفيذ خطتها الإستراتيجية ل​محاربة الفساد​ والتهريب والتهرب الضريبي، وبهدف ضبط المؤسسات غير الشرعية". وقد أصدرت المديرية بياناً أشارت فيه إلى أنه "يطلب من جميع التجار المعنيين (المستوردين والمصدرين)، تعبئة “إستمارة اعتماد متعامل مع الجمارك” واستكمال كافة مراحلها على موقع المديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb ، في مهلة أقصاها نهاية شهر آب 2020، تحت طائلة عدم قبول البيانات الجمركية المقدمة لحسابهم".

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