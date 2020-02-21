تحرك امام جمعية المصارف للمطالبة بعدم دفع سندات اليوروبوند

ينفذ عدد من المعتصمين تحركا امام ​جمعية المصارف​ في ​بيروت​ لمطالبة ​الدولة اللبنانية​ بعدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند. ​​​​​ إضغط للمزيد

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