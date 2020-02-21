مصلحة الليطاني طالبت بايقاف جريمة بيئية في القاسمية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان انها وجهت كتابا الى كل من وزارات الصناعة والبيئة والداخلية والطاقة، حول قيام أحد مجابل الباطون في بلدة إرزي، بتحويل النفايات الصناعية السائلة الملوثة الناتجة عن المجبل الى نهر الليطاني وتحويلها الى قناة ري القاسمية أحيانا.
وطلبت المصلحة اتخاذ الاجراءات الرامية الى ايقاف هذه الجريمة البيئية وإلزام المجبل المذكور الالتزام بكتاب وزارة البيئة رقم 6314/ب 2018، كما الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة للتخلص من المياه المبتذلة.
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