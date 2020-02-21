مصلحة الليطاني طالبت بايقاف جريمة بيئية في القاسمية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان انها وجهت كتابا الى كل من وزارات ​الصناعة​ و​البيئة​ والداخلية والطاقة، حول قيام أحد مجابل ​الباطون​ في بلدة إرزي، بتحويل ​النفايات​ الصناعية السائلة الملوثة الناتجة عن المجبل الى نهر الليطاني وتحويلها الى قناة ري ​القاسمية​ أحيانا.

وطلبت المصلحة اتخاذ الاجراءات الرامية الى ايقاف هذه الجريمة البيئية وإلزام المجبل المذكور الالتزام بكتاب ​وزارة البيئة​ رقم 6314/ب 2018، كما الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة للتخلص من ​المياه​ المبتذلة.