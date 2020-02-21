وزير الداخلية التقى وفدا من البنك الدولي

استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وفداً من البنك الدولي برئاسة ساطع ارناؤوط، وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لاسيما ما يتعلق بالبلديات.
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