وزير الداخلية التقى وفدا من البنك الدولي

استقبل وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ وفداً من ​البنك الدولي​ برئاسة ساطع ارناؤوط، وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لاسيما ما يتعلق بالبلديات.

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