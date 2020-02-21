حتي عرض مع ريتشادر وزاسبكين سبل مساعدة لبنان اقتصاديا

ستقبل وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ كلا من سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ اليزابيث ريتشارد و​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبكين​، وتناول البحث سبل مساعدة ​لبنان​ اقتصاديا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما خص الوضع الداخلي والملفات الدولية.



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